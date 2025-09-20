俳優風間俊介（42）が20日、都内で、映画「ふつうの子ども」（呉美保監督）のイベントに出席した。小学校を舞台にした作品で、風間は担任教師を演じた。この日は「4年1組特別授業」と銘打たれたイベントで、児童役の27人も登壇。子役の嶋田鉄太（11）は、同作の撮影後に、別のドラマ作品で風間と親子を演じた。他にも、親子を演じた子役もおり、風間は「息子が2人います」とうれしそうに話した。締めのあいさつをした嶋田は「マコ