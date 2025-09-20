¥¿¥ì¥ó¥È»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎË¬Ìä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÊÄËë¤Þ¤Ç1¥«·î¤ò¤­¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÍè¾ìÍ½Ìó¤Ï¤Û¤Ü¶õ¤­¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀµµ¬¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¥à¥ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¤ªÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¡Ø°Î¤¤¿ÍÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ