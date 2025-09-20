◆ソフトバンク―オリックス（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの杉山一樹投手が、痛恨の勝ち越し点を許した。同点の9回に3番手で登板。先頭若月健矢に四球を与えると、続く中川圭太に死球。犠打と四球で1死満塁から、廣岡大志に右前適時打で勝ち越しを許す。続く代打杉本裕太郎に左犠飛でさらに1点を失った。リーグトップタイの28セーブを挙げ、チームの守護神として圧倒的な成績をマークしていた杉山。手痛い登