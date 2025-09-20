◆ソフトバンク―オリックス（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之が7回5安打3失点の力投を見せたもののマウンドを降り、勝ち負けはつかなかった。8月以降負けがない上沢は、3試合連続でオリックスと対戦。「やりやすくはないけど、考え過ぎて自分のピッチングが変にならないようにしたい」と、自己最多タイ12勝目をかけて臨んだ。3回まで1安打と危なげない投球を披露。4回1死一、二塁から若月健矢に低め