◆明治安田生命J1リーグ第29節横浜M―福岡（20日、日産スタジアム）勝ち点37で12位のアビスパ福岡は、同25で17位の横浜Mと敵地で対戦する。直近5試合は1勝2分け2敗にとどまり、前節のC大阪戦（ベスト電器スタジアム）では前半を1点リードで折り返しながらも後半に一挙4失点を喫して逆転負けした。1カ月半ぶりの勝利を目指し、GKは村上昌謙がスタメン入り。5月31日の東京V戦以来の先発で、サポーターから?村神様?と称され