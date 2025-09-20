「どんどん素敵な青年になりますね」俳優の香川照之(59)の長男で、歌舞伎俳優の五代目市川團子(21)がインスタグラムを更新。近況を知らせる投稿が話題を呼んでいる。「是非、ご覧くださいませ」とつづり、「anan NO.2463」(マガジンワールド、17日発売)で特集が組まれたことを報告。パンダのぬいぐるみ持ってにっこり微笑む写真を披露した。この投稿にファンからは「こ、このパンダは…！」「ほんとにかっこよく素敵になって