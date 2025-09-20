JR九州によると、20日午後3時28分頃、鹿児島線鳥栖駅で信号トラブルが発生。この影響で、鳥栖―羽犬塚駅間で一時運転を見合わせたが、午後5時半頃までに再開した。運転区間の一部列車に遅れが出ている。▶JR九州運行情報