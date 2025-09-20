パワハラ疑惑により休養中となっていたJ３高知ユナイテッドSCの秋田豊監督が、９月20日に自身のXを更新。謝罪と感謝のメッセージを投稿した。秋田監督はパワハラ疑惑により休養していたが、19日に会見を開き、監督辞任を表明。その翌日、SNSで心境を発信した。投稿では「高知ユナイテッドSCに関わる全ての方々へ」と題し、まずサポーターとスポンサーに向けて「この度はパワハラの件で皆さんにご心配をかけ本当に申し訳ござ