ハンドボール「リーグH」、ブルーサクヤ鹿児島がホーム開幕戦で今シーズン初勝利を手にしました。ハンドボール「リーグH」で昨シーズン初代女王に輝いたブルーサクヤ鹿児島。今シーズンのホーム開幕戦が行われ、三重に33対28で勝利しました。今シーズン2戦目で初白星を挙げ、1勝1分けとしました。試合の模様は22日夕方のKYTニュースエブリィ