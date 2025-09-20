19日夕方、鹿児島市で停車中の市電に後続の市電が追突した事故は、運転士が前方注視を怠ったことが原因だと分かりました。この事故は19日午後6時20分ごろ、鹿児島市山下町の桟橋通り交差点で、信号で停車していた市電に後続の市電が追突したものです。ケガ人はいませんでした。鹿児島市交通局は20日、事故の原因について、追突した市電の運転士が運転台の前のパネルの上に置いていた乗務員の必携品が見当たらないことが気に