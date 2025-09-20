北日本では、低気圧が発達しながら近づくため、21日にかけて大荒れとなりそうです。北海道では線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。このあと、北日本や日本海側には、低気圧や前線に伴う発達した雨雲がかかるでしょう。非常に激しく降って大雨となる所がありそうです。また、北日本では暴風が吹く所もありそうです。21日夕方までの予想雨量は、北海道で200ミリ、東北で120ミリ、北陸で100ミリ