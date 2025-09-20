20日朝、東京・八王子市で民家など4棟が燃える火事があり、2人の遺体が見つかりました。警視庁や東京消防庁によりますと、20日午前4時すぎ、八王子市大横町の住宅街で火事が発生していると119番通報がありました。この火事で木造平屋建ての住宅が全焼したほか、隣接する住宅など合わせて4棟を焼いて、午前6時ごろに消し止められましたが、火元の住宅からは性別不明の2人の遺体が見つかったということです。火元の住宅には99歳の母