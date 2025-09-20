◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日までに自身のインスタグラムを更新。今季限りで引退を発表したクレイトン・カーショー投手を称える投稿を、ストーリーズにて立て続けにポストしました。この日、ジャイアンツ戦に先発したカーショー投手。19日に引退を表明し、この日がレギュラーシーズンでは本拠地最後のマウンドとなりました。そのカーショー投手は