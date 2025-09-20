１９日に東京・赤羽の自宅が火災にあったタレントの林家ペー、パー子夫妻が２０日、一時帰宅した。煙を吸ったため病院に搬送されていたパー子は、この日の午前にピンクのジャケットにキャップを被った姿でタクシーから降りると、自宅へと入った。消防や警察とともに現場で状況を確認、説明したと見られ、時折、パー子のものと思われる高い声が響いていた。夫妻は夕方には荷物をまとめた様子で再び自宅を後にした。その際にパ