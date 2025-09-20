俳優・松平健（７１）が２０日、東京・明治座で、エンターテインメント時代劇「大逆転！戦国武将誉賑」（１０月１９日まで）の初日公演後にクワトロ主演の檀れい、久本雅美（６７）、コロッケ（６５）らと取材会を行った。今作は２３年３月に好評を博した、ありとあらゆるエンターテインメントを詰め込んだ「大逆転！」シリーズ２年ぶりの新作。戦国時代を舞台に、２人の武将とその妻たちをユニークに描く。２年前との違いを