4回オリックス1死一、二塁、若月が右越えに3ランを放つ＝みずほペイペイドームオリックスが接戦を制した。0―2の四回に若月の3ランで逆転。3―3の九回1死満塁から広岡の右前打と代打杉本の犠飛で2点を勝ち越した。八回に好救援した山崎が2勝目。ソフトバンクは杉山が踏ん張れず、5連勝でストップ。