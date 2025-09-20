東京六大学野球リーグは20日、神宮球場で第2週の1回戦2試合が行われ、明大と立大が先勝した。明大は6―0で東大を破り、左腕毛利は8回を1安打12三振に封じた。立大は小林隼が本塁打を含む4安打3打点と活躍し、9―6で法大に逆転勝ちした。