フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。横浜、巨人などで投手として活躍した山口俊氏は「横浜銀行」と揶揄された暗黒期を回想。「ベイスターズと試合する時は負けちゃだめだと。相手チームはここで貯金を作らないと、どこで貯金作るんだっていう感