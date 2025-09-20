千鳥大悟（45）が19日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。スマートフォンの形状が長方形であることについて疑問を呈した。トークの順番が大悟に回ってきて「iPhone、スマートフォンみたいな、どんどん新しいのできていってるやん。進化どんどんしてるのはありがたいことなんやけど、」と両手で長方形を空中でつくって示した。出演者全員が「あ〜」と声をあげた。そして「ワシ、手がそんな大きくない