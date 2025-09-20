タレント鈴木あきえ（38）が20日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を報告し、稽留流産を経験していたことも告白した。鈴木は「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ小さなご報告。いつも温かい応援ありがとうございます。私ごとですがこの度、新しい命を授かりました」と報告した。続けて「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる