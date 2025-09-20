◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２０日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）ＧＴ３００クラスの公式予選が行われ、「カーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３」（ザック・オサリバン、小林利徠斗組）がポールポジションを獲得した。＊＊＊２０歳コンビが、またも華麗な走りを見せた。今季から参戦の新チームは、初優勝を飾った８月の第５戦（鈴鹿）に続く