◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１８位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が９番からの５連続を含む７バーディー、２ボギーの６７をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。「そんなに昨日とプレーで変わったことはなくて、終わったら『５連続バーディーだったな』という感じ」と