２年連続のＢクラスが決定―。２０日、広島は巨人に１―３で敗れた。試合は、先発・森翔平（２７）が５回までに敵主砲・岡本の２試合連続弾など、３点を奪われた一方で、赤ヘル打線はＧ・横川に対し、１番・中村奨成（２６）の８号ソロのみ。もはやその戦いに覇気はなく、４連敗で借金は今季最多の「１５」。残り７試合を残して、ＣＳ進出の可能性が完全消滅した。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答――前日・