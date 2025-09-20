◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）広島は、４連敗でＣＳ進出の可能性が完全消滅した。巨人に敗れ、今季ワーストを更新の借金１５。残り８試合で３位まで８ゲーム差に広がった。先発陣で唯一の白星先行だった森が、５回３失点で７敗目（７勝）。新井監督は就任１年目に５年ぶりのＡクラス・２位に導いたものの、昨年は９月に月間２０敗（５勝）の大失速で４位。今季は６月終了時点で首位・阪神に３・５