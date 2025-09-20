中日は２０日のヤクルト戦（バンテリン）に３―０で勝ち連敗を「４」でストップ。岡田俊哉投手（３３）と祖父江大輔投手（３８）の引退試合を白星で飾った。中日は３回二死一、二塁から細川が三ゴロ。これで３アウトチェンジかと思われたが三塁・北村恵が一塁へ悪送球。ボールがファールグラウンドを転々とする間に２者が生還して２―０とリードした。７回には二死二塁から岡林が中前適時打を放ち３―０。「打ったボールはス