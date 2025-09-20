２０日の中山競馬場に、バーレーン王国のイサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下が来場。中山１１Ｒは『バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念』のレース名で行われた。殿下のコメントは以下の通り。「中山競馬場で温かいおもてなしをいただき、日本中央競馬会の皆様に心より感謝申し上げます。私は長年にわたり、日本の競馬の力強さと質の高さに感銘を受けており、関係者の皆様の国際的な成功を心