◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―４ＤｅＮＡ（２０日・甲子園）阪神・藤川球児監督がドラフト１位左腕・伊原にさらなる成長を求めた。伊原は２点ビハインドの７回から登板。２イニング目となった８回１死一塁で、オースティンにフルカウントから浮いたスライダーを捉えられ、左越え２ランを浴びた。指揮官は「かわそうとしても、もう、かわせる時期じゃない。その辺りは勉強で、かわす技より強さを来年に向けて、いま勉強して