◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）優勝へのマジックナンバーを７としているソフトバンクは連勝が５で止まった。オリックス戦の連勝も８でストップ。本拠地のこのカードは昨季途中から１３連勝していたが、ついに敗れた。同点の９回に杉山一樹投手が勝ち越しを許した。３四死球で１死満塁を招き、広岡に右前適時打。代打・杉本の左犠飛で２点目を奪われた。初回に近藤と牧原大の適時