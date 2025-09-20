◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン第３日（２０日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）今季２勝目を狙う蝉川泰果（アース製薬）は１４位で出て１イーグル、３連続を含む５バーディー、１ボギーの６６と伸ばし、通算１１アンダーで首位と５打差の７位に浮上した。最大の見せ場は１２番パー５だった。ティーショットを左ラフに曲げ、ボールは沈み、目の前に大きな木がある難しい状況。「うわっ…と思っ