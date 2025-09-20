【モデルプレス＝2025/09/20】元AKB48の柏木由紀が19日、自身のInstagramを更新。韓国での写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】柏木由紀、タンクトップで美スタイル披露◆柏木由紀、韓国でタンクトップ姿披露柏木は「韓国のおもいで」と投稿。「食べものばっかりの写真たちをのせます」とグルメを中心とした旅行の様子を公開し、ブラウンのタンクトップを着用した爽やかなスタイルを披露した。この投稿に、ファンからは「スタ