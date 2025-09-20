はがき2枚分ほどの大きさサムホールサイズに描かれた絵画の公募展「MBCサムホール美術展」が20日から鹿児島市で始まりました。 日本画で川を描いた作品や、赤いネットの上にたたずむ2匹の猫。 はがき2枚分ほどの大きさの洋画や日本画など344点が並ぶ「MBCサムホール美術展」は今年で38回目を迎えます。 20日は開場式のあとに表彰式が開かれ、受賞者にトロフィーや記念品が贈られました。大賞は岐阜県に