９月20日は日本で初めてバスが走った「バスの日」です。バスを身近に感じてもらおうと、岡山県バス協会に加盟する10社は20日と21日、県内を走る路線バスを一部を除き小学生以下の運賃を無料にしています。 新型コロナの影響などで「バスの日」に運賃を無料にするのは６年ぶりだということです。 乗車した小学生は「バス乗っていると、いろんなものが見えたりしてとても楽しい」と話しました。 姉弟で乗車した小学生は「バ