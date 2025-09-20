赤ちゃんがハイハイのはやさを競うイベントが高知市で開かれました。9月20日に高知市のJA高知ビルで開かれた「すくすく赤ちゃんハイハイレース」。赤ちゃんのすこやかな成長を願って、高知放送が去年から行っています。レースは午前と午後の2部で行われ、スタートと同時に一目散にゴールに進む赤ちゃんがいる一方、スタート地点で泣き出してしまう赤ちゃんの姿も―。ゴールでは、家族が