１６日、サンアントニオ・アラソラ村にある木彫り工房で模様を描く職人。（オアハカ＝新華社記者／李夢馨）【新華社オアハカ9月20日】メキシコ・オアハカ州のサンアントニオ・アラソラ村はカラフルな木彫りの工芸品で知られる。職人は木材を切り出して大まかな形を作り、そこから精巧な彫刻と研磨を施し、明るい色の顔料を塗った後、細かい模様を手作業で描く。彫刻は、動物をモチーフにしたものが多く、幻想や神話の要素を