西武戦に先発し、6回1失点で4勝目を挙げた楽天・荘司＝楽天モバイルパーク楽天が逃げ切った。三回に黒川、ボイトの連続適時打で挙げた2点を、4投手の継投で守った。荘司は6回を1失点と好投し、4勝目を挙げた。最後を締めた藤平が10セーブ目。西武は拙攻が響き、山村のソロによる1点にとどまった。