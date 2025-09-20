オリックス５―４ソフトバンク（パ・リーグ＝２０日）――ソフトバンク・近藤が値千金の一発を放った。１点を追う五回二死で打席に立つと、九里の落ちる変化球を捉えて右翼席への同点９号ソロ。１８日の日本ハム戦では５打数無安打４三振と精彩を欠いていた好打者がこの日は本領を発揮し、「しっかりと打つべきボールを絞って完璧なバッティングができた」とうなずいた。