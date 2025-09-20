20日午前、東京・文京区にあるビルの解体現場でクレーン車が倒れる事故があり、周辺のおよそ1300軒が一時停電しました。警視庁などによりますと20日午前8時すぎ、文京区小石川のビル解体現場で「クレーン車が倒れ、電線に接触」と通報がありました。当時、クレーン車はビルの解体作業のため、別の重機をつり上げていたところ、バランスを崩して近くのマンションに倒れたということです。この事故による、ケガ人はいませんでした。