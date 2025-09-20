[9.20 J2Âè30Àá](ÌÄÌçÂçÄÍ)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ÅÄÃæñ¥DF 15 »³±Û¹¯Ê¿DF 22 Ìøß·ÏËDF 33 °æ¾åÀ»ÌéMF 7 »ù¶Ì½ÙÅÍMF 10 ¿ùËÜÂÀÏºMF 18 ¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥çMF 40 ±ÊÌÚÎ¼ÂÀMF 42 ¹âÌÚÍ§ÌéFW 16 ÅÏÂçÀ¸FW 30 ÄÚ°æÀ¶»ÖÏº¹µ¤¨GK 29 »°°æÂçµ±DF 2 ÅÄ¸þÂÙµ±DF 4 ¥«¥¤¥±DF 44 »³¸ýÎµÌïMF 9 ¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥óMF 28 ¼¯¾ÂÄ¾À¸MF 55 ½Å×¢ÂîÌéFW 19 µÜºê½ã¿¿FW 99 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹´ÆÆÄÁýÅÄ