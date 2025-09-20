[9.20 J2Âè30Àá](¥Ë¥ó¥¹¥¿)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:É¶¸µ´õ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[°¦É²FC]ÀèÈ¯GK 36 ÄÔ¼þ¸ãDF 19 ¹õÀÐµ®ºÈDF 29 Ê¡ÅçÈ»ÅÍDF 37 ÀÐÈøÖÅ²íDF 44 ¿¹»³¸øÌïMF 7 Á¾º¬ÅÄ¾÷MF 8 ¿¼ß·Í¤ÂÀMF 10 º´Æ£Î¼MF 40 ¿ù¿¹¹Íµ¯FW 13 ËÙÊÆÍ¦µ±FW 32 Æ£ËÜ²Â´õ¹µ¤¨GK 1 ÆÁ½Å·òÂÀDF 4 »³¸¶¹¯ÂÀÏºMF 14 Ã«ËÜ½Ù²ðMF 16 ºÙÃ«¹ÒÊ¿MF 24 ¹ÃÅÄ±ÑÕòMF 25 µÈÅÄ²¹µªMF 48 ¹ÔÍ§æÆºÈFW 17 Â¼¾åÍªÈìFW 18 ÅÄ¸ýÍµÌé´ÆÆÄÀÄÌî¿µÌé[¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ]ÀèÈ¯GK