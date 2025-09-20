[9.20 J3Âè28Àá](CFS)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 31 Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ßDF 5 ±ü°æÎÊDF 15 º´Æ£´îÀ¸DF 28 ¾®À¾·ÄÂÀÏºDF 42 ¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥ÁMF 8 ¿¹½Óµ®MF 10 ²¬ÄíÍµµ®MF 16 ²ÃÆ£¾æFW 39 ¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥óFW 77 ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ìFW 90 ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¹µ¤¨GK 1 ¸¶ÅÄ¶ÖÍÇDF 33 ´¥µ®ºÈMF 13 ÂçÖºµ®MF 14 ´ØÌî¸µÌïFW 9 ÅÔÁÒ¸­FW 22 ÎëÌÚÍµÅÍFW 23 µÈÅÄÆÆ»ÖFW 40 ÎëÌÚ¹ñÍ§FW 99 Ê¿²¬¾­¹ë´ÆÆÄº£