¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÄËº¨¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¼ºÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¼·²ó¡¢ÀÐ°æ¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡££±»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¿åÌî¤ÎÂÇ½ç¤Ç¥¹¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂôÂ¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬È´¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ºÇÔ¡£Èô¤Ó¤À¤·¤¿»°Áö¡¦¸Þ½½È¨¤¬¶´»¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£