ÇÐÍ¥¤Î ËÜÅÄÍã¡Ê33¡Ë ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¡Øsweet¡Ù¤ÎºÇ¿·¹æ¤ÇÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂ­¤¬Ä¹¤¤¡×¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¡ÈµÓÄ¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ËÜÅÄÍãÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÉ½»æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¯¤ê¤ó¤¯¤ê¤ó¤ÎÁ°È±¤¬¿·Á¯¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Ã»¥Ñ¥ó¤ÇµÓ¤òÁÈ¤ß¡¢ÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤µ¡¼¤«¤ï¤¨¤¨