±î¤Î¿Í·Á¤¬ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹ç¿Þ¤ËÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿Ä¾µå¾¡Éé¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÍ½¹ðÊÔºÆÀ¸²ó¿ô¤¬72»þ´Ö¤Ç1²¯900Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÏÃÂêºî¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥­¡¼¡Ù¡£´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆÈÎ©·Ï±Ç²èÁ´ÊÆ¶½¼ýNo.1¤Ëµ±¤¯¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Îµ´ºÍ¡¢¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥­¥ó¥¹¡£¿Íµ¤ºî²È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥­¥ó¥°¤Î¡Ö±î¤È¥·¥ó¥Ð¥ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆËÝÌõ¡£Í½´ü¤»¤Ì¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»þ¤Ë