¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡½£±¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£²°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«Ãæ¤Îµð¿Í¤¬£´°Ì¡¦¹­Åç¤Ë£²Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ò£±¤È¤·¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£²ÀïÏ¢È¯£±£´¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£´²ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Ø¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£²£Àî¤Ï£¸·î£²£²Æü°ÊÍè£±¤«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£²¾¡ÌÜ¡££·²ó¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£¶£°ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡¢£¸²ó