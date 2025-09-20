¤ª¤ª¤È¤â¡¦¤«¤ì¤ó¡ü1999Ç¯10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖMORE¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¸«ÆÏ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀµ¤·¤¤Îø¤Î»Ï¤á¤«¤¿¡×¡ÊEX·Ï/2023Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼Season3¡×¡ÊWOWOW/2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼£²¡×¡ÊNetflix/2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¿ßË¼¤Î¤¢¤ê¤¹¡×¡ÊNTV·Ï/2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ ¢£¡Ø¤µ¤è¤Ê