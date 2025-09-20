»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ê41¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤¬9·î19Æü¡¢³«ºÅÃæ¤ÎÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Î800ÀÊ¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ëÃíÌÜÅÙ¡£¾å±Ç¸å¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ò»°Âð´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¡¢郄ÅÄËüºî¡Ê18¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Q¡õA¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¥±¥¤¥³ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á