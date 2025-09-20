Í¾Ì¿¤¤¤¯¤Ð¤¯¤â¤Ê¤¤¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°öÆ¬¤¬¤ó¤Ç47ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ü¥¢¥¹¤µ¤ó¤¬½ªËö´ü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÜ¡Ø»à¤Ì¤È¤­¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿gorodenkoff¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿gorodenkoff¢£¡Ö¤¬¤ó¤Î¹ñ¡×¤òË¬¤ì¤¿¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹»à¤Ë¤æ¤¯¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎË¾¤ß¤Ë¹ç¤ï