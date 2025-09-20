2²ó¡¢ÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¥³¡¼¥Á¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡£¹­Åç¤ÎÊá¼êÀÐ¸¶¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç20Æü¡¢µð¿Í¤¬¹­Åç¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥»¤ÏÁ´3¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£10·î11Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤Èµð¿Í¤¬ÂÐÀï¡£¾¡¼Ô¤¬Æ±·î15Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤È¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÀï¤¦¡£