¡Öµð¿Í£³¡Ý£±¹­Åç¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¤¬£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£µ¤ËËÄ¤é¤ß¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Ï£²¾¡£¸ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹¤ÏÆó²óÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Ì£Êý¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î»Í²ó¤Ï¡¢£²»àËþÎÝ¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë²¡¤·½Ð¤·»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Â³¤¯±ºÅÄ¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£²ÅÀ¤ò¸¥