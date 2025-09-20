¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê¼êÂ³¤­¤Ç±Ê½»¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×À©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¡¢19Æü¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±Ê½»¸¢Í¿¤¨¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×À©ÅÙ¤òÁÏÀß¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾ÈñÍÑ¤ÏÌó1²¯4800Ëü±ßÈñÍÑ¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î³°¹ñ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢1¿Í100Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1²¯4800Ëü±ß¡£´ë¶È¤¬»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ï200Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½2²¯9600Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¸ºÀÇ¤äÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³ÊÖºÑ¤Î¸¶»ñ¤Ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù